 استمرار حرائق الغابات شمال غرب أثينا لليوم الثالث - بوابة الشروق
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استمرار حرائق الغابات شمال غرب أثينا لليوم الثالث

وكالات
نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 2:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 2:30 م

تسبب حريق هائل شمال غربي العاصمة اليونانية أثينا في تدمير مساحات كبيرة من غابات الصنوبر لليوم الثالث على التوالي، ويكافح رجال الإطفاء الحريق، اليوم الأربعاء، بمساعدة طائرات ومروحيات.

ونشب الحريق في منطقة فيليا يوم الاثنين الماضي، بعد وقت قصير من نشوب حريق غابات آخر في جنوب غرب أثينا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتلقت عدة قرى ودار رعاية قريبة أوامر إخلاء، واندلعت مئات حرائق الغابات في أنحاء اليونان هذا الشهر عقب أشد موجة حرارة تشهدها البلاد منذ عقود.

وأدت الحرائق إلى استنفاد قدرات سلطات مكافحة الحرائق في البلاد، ما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة الدولية.

وتعاونت نحو عشرين دولة أوروبية وشرق أوسطية بإرسال طائرات ومروحيات ومركبات ومئات من رجال الإطفاء.

وضربت موجات حر شديد وحرائق غابات دول البحر المتوسط الأخرى.

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