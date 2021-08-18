المغرب يعلن السيطرة على حراق إقليم شفشاون والخسائر تتجاوز 1100 هكتار

أعلن رشيد العنزي، المدير الإقليمي لجهاز المياه والغابات ومحاربة التصحر بأقليم شفشاون المغربي، السيطرة التامة على الحريق المهول الذي اندلع السبت الماضي بغابة سوكنا بعد خمسة أيام من العمل المتواصل على إخماده، مشيرا إلى أن الحريق التهم حوالي 1100 هكتار من الغطاء الغابوي و60% من النباتات الثانوية.



ولفت إلى أن قوات الإطفاء استعانت بـ4 طائرات كنادير و4 طائرات من نوع توربو تراش وطائرتين عسكريتين وأكثر من 520 عنصرا من جهاز المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة، شاركت على مدار الأيام الماضية لإطفاء الحرائق فضلا عن السكان الذين تطوعوا لإطفاء ألسنة اللهب.