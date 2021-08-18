علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن البرامج والإجراءات النووية لبلاده مطابقة تماما لمعاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" والتزاماتها في إطار إتفاقية الضمانات.

وقال خطيب زادة، في تصريح أوردته اليوم الأربعاء، وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "إن جميع برامج وإجراءات الجمهورية الاسلامية الإيرانية مطابقة تماما لمعاهدة (ان بي تي) والتزاماتها في إطار اتفاق الضمانات وتجري بمراقبة الوكالة ووفق إعلان مسبق".

وأضاف: "خطوات إيران التخفيضية والتعويضية فيما يتعلق بالاتفاق النووي جرت في إطار الاتفاق النووي نفسه، ومثلما تم الإعلان عنه مرارا فأنها جاءت ردا على الانتهاك الواسع للاتفاق النووي والقرار الأممي 2231 من قبل الولايات المتحدة وعدم الالتزام الكامل من قبل جميع أطراف الاتفاق الأخرى خاصة الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها الواردة في الاتفاق".

وتابع المتحدث: من البديهي ما لم يُستأنف التنفيذ الكامل ومن دون قيد أو شرط بالاتفاق النووي من قبل امريكا وسائر أطراف الاتفاق، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع برنامجها النووي السلمي فقط على أساس حاجاتها وقراراتها السيادية وفي إطار التزاماتها في اتفاقية الضمانات".

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% في وحدة إنتاج ثانية في منشأتها النووية في نطنز. وعند الوصول إلى نسبة 90% يمكن إنتاج أسلحة.

ووفقا للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة من القوى العالمية، يجب أن يبقى التخصيب أقل من 4%.

كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، أن إيران أنتجت بالفعل 200 جرام من معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.