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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الثلاثاء الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 358ر11 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 508ر2 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، بحسب بيان للمركز.

وبلغت الشريحة الثانية 485ر4 85 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033. بينما بلغت الشريحة الثالثة 365ر4 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021 التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني التي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمــل الســوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.

يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية كان قد أعلن عن إصدار صكوك محلية لشهر تموز/يوليو الماضي، تحت البرنامج نفسه بمبلغ إجمالي قدره 412ر10 مليار ريال (77ر2 مليار دولار).