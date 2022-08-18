إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم أعلى دائري السلام

أُصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى نصف نقل أعلى الطريق الدائري اتجاه مدينة السلام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا.

وتلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، ونقل 7 مصابين حتى الآن لمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.

وواصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات، وأسفرت الجهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 133 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 27 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1512 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وطالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، الالتزام بعدد من القواعد عند القيادة على الطرق السريعة، وذلك حفاظا على سلامتهم، وتتمثل في مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية وهي 8 أمتار لكل 10 كيلو سرعة السيارات، والسير بأقل سرعة آمنة فضلًا عن مراعاة اتباع القيادة الآمنة.

وشددت على ضرورة الالتزام بتعليمات المرور، واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.

وحذرت من التوقف المفاجئ خصوصًا على الطرق السريعة.