هيئة الاستشعار من البعد توقع بروتوكول تعاون مع المعهد الكندي العالي

وقع الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكولا للتعاون مع الدكتور محمود أبو النصر المستشار العلمي للمعهد الكندي العالي، في مجال المشروعات البحثية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المُتعلقة بعلوم الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وتطبيقاتها.

وأكد الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة ،في تصريح اليوم، ضرورة تبادل المعلومات والخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة وذلك في إطار التحول التكنولوجي المُتسارع الذي تتبناه القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة.

وأوضح أن البروتوكول يدعم تبادل الزيارات وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل للاستفادة من الإمكانيات المعملية والفنية الموجودة لدي الطرفين في البحث العلمي واستحداث وتطوير وامتلاك تكنولوجيا الفضاء، وكذلك تدريب الطلاب بالمعامل التخصصية الموجودة بالهيئة لتأهليهم، والاستعانة بالكوادر العلمية الموجودة لدى كل طرف.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تكامل الجهود والتعاون العلمي لإثراء العملية التعليمية ورفع كفاءة الطلاب العملية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى الطرفين من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية وكوادر مؤهلة.

وقال زهران إنه بموجب البروتوكول سيتم تحقيق التنسيق والتعاون في كافة المراحل البحثية بدءًا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي إلى جانب المشاركة في المشروعات والبحوث العلمية والمؤتمرات العلمية وورش العمل.

وأضاف أنه سيتم كذلك بموجب البروتوكول إقامة الندوات والفعاليات وبرامج التدريب لنشر المعرفة بعلوم الاستشعار من البُعد وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.