 الرئاسة الفلسطينية تدين إغلاق قوات الاحتلال لـ7 مؤسسات حقوقية وأهلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة الفلسطينية تدين إغلاق قوات الاحتلال لـ7 مؤسسات حقوقية وأهلية

رام الله - أ ش أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:11 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 10:11 ص

أدانت الرئاسة الفلسطينية إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها.

وأوضحت الرئاسة -في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن القرار الإسرائيلي اعتداء على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والمنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، مؤكدة أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد اقتحمت اليوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة.


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