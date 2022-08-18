إيسترن كومباني: كنا الأقرب لضم ناشئ الأهلي في يناير الماضي

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كشف نصر عبدالعزيز، رئيس نادي إيسترن كومباني، حقيقة المفاوضات مع الأهلي للتعاقد مع محمد أشرف، لاعب الفريق الأحمر في يناير الماضي.

وقال نصر عبدالعزيز في تصريحات إذاعية: «في البداية لابد أن نؤكد على أن هناك خريطة للتعاقدات في الموسم الجديد حال استمرار الفريق بالدوري».

وأضاف: «حاولنا بالفعل ضم محمد أشرف من الأهلي في يناير الماضي، والأهلي وافق في البداية قبل أن يقرر التراجع ويفضل استمرار اللاعب، داخل صفوفه بسبب مشاركاته الإفريقية».

وعن فرصة بقاء إيسترن كومباني في الممتاز.. قال: «فرصتنا كبيرة للبقاء في الدوري الممتاز، والتعادل مع الأهلي يعد دفعة قوية للاستمرار في المنافسة».

وواصل: «تفوقنا على أندية عريقة مثل المقاولون العرب والمحلة وغيرهم، ونستحق الاستمرار بعد مجهودنا الكبير».

وأكمل رئيس إيسترن كومباني: «عند بداية الدوري خوضنا مباريات بشكل سئ جدًا، وقررنا إقالة علاء نوح المدرب السابق، وتعاقدنا مع علاء عبد العال، وهذا الأمر يُحسب لمجلس الإدارة».

وأتم: «هناك اتفاق مع علاء عبد العال للإستمرار في منصبه سواء كان هناك استمرار في الدوري أو الهبوط».