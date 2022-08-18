سوناك مستمر في السباق على زعامة حزب المحافظين في بريطانيا رغم تأخره في استطلاعات الرأي

صرح ريشي سوناك، المرشح لقيادة حزب المحافظين في بريطانيا، بأنه سيظل في المنافسة على منصب رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر تأخره كثيرا عن منافسته ليز تراس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في مقابلة تلفزيونية اليوم: "سأقاتل بقوة حتى اليوم الأخير".

وردا على سؤال عما إذا كان لديه فرصة للفوز، أجاب :"نعم بالتأكيد".

يأتي هذا رغم أن استطلاعا أجراه الموقع الإلكتروني للحزب أمس أظهر تأخره عن تراس بـ 32 نقطة.

كما استغل وزير الخزانة السابق، الذي ساهمت استقالته من الحكومة في التسريع من رحيل رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، المقابلة لانتقاد خطة حزب العمال المعارض، والتي تقدر قيمتها بـ 29 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار)، وتهدف لحماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع الأسعار عن طريق تجميد الحد الأقصى لأسعار الطاقة والغاز محليا.

وعلق سوناك على المقترح بالقول: "إنه خطير حقا أن تقترض الحكومة أموالا هائلة وتضخها في الاقتصاد.. هذا لن يؤدي لشيء إلا لمفاقمة التضخم، إنه يشبه صب الزيت على النار".

وجدد التأكيد على جدوى خطته لخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، مع تقديم مساعدة إضافية تستهدف المتقاعدين وذوي الدخل المنخفض.