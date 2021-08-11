إضرابات جديدة تتسبب في المزيد من الفوضى في قطاع النقل في لندن

من المنتظر أن يعاني ركاب السكك الحديدية والمترو والحافلات في لندن من فوضى جديدة اعتبارا من اليوم الخميس، حيث ينظم عشرات الآلاف من العاملين في قطاع النقل إضرابات بسبب خلافات طويلة الأمد حول الأجور والوظائف وظروف العمل.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، سوف تتعرض شركة نتورك ريل للسكك الحديدية وشركات تشغيل القطارات وشركة مترو الأنفاق "لندن أندرجراوند" والحافلات في العاصمة البريطانية للإضراب في الأيام القليلة المقبلة، ما يسبب فوضى في انتقالات الموظفين والمصطافين والمشجعين الراغبين في حضور الفعاليات، بما في ذلك مباراة للكريكيت في لوردز.

وسوف يشارك أعضاء اتحاد السكك الحديدية والنقل البحري والنقل، ورابطة موظفي النقل واتحاد "يونايت" العمالي في الإضراب، بعد أن فشلت المحادثات الجارية في حل الخلافات التي وصلت إلى طريق مسدود.

وسوف تؤثر الإضرابات على الخدمات حتى نهاية الأسبوع.

وسوف يشهد اليوم الخميس إضراب أعضاء اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل التابعين لشركة نتورك ريل و14 مشغل قطارات وأعضاء رابطة موظفي النقل في سبع شركات، وأعضاء اتحاد يونايت للعاملين في نتورك ريل أيضا.

ومن المنتظر أن يؤثر ذلك بشكل غير مباشر على خدمات القطارات صباح يوم الجمعة.