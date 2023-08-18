حقق فيلم "العميل صفر" مليون و268 ألف جنيه؛ ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر لليوم الثاني على التوالي، ويصل إجمالي إيراداته على مدار يومين عرض إلى 2 مليون جنيه و70 ألفا.

الفيلم فكرة محمد سامي وتأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوي، وفيدرا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وتدور أحداثه حول شخصية «صفر عبد اللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل «جيمس بوند»، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

في المركز الثاني جاء فيلم «وش في وش»، محققا 811 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار يومين عرض إلى مليون جنيه 318 ألفا، وهو إخراج وليد الحلفاوي، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما عدد من المشكلات.

واحتفظ فيلم «بيت الروبى» بالمركز الثالث، على مستوى الإيراد اليومي، محققا 320 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 8 أسابيع عرض، إلى 123 مليون جنيه و280 ألفا.

ويحتل "بيت الروبي" حاليا صدارة قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية، من حيث القيمة الاسمية، بعد أن كسر الرقم القياسى المسجل باسم فيلم «كيرة والجن» عند عرضه العام الماضى.

و«بيت الروبى» قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبى الذى يعيش هو وزوجته فى أحد المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتى إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة «انفلونسر» مشهور وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

واحتل فيلم «مرعى البريمو»، المركز الرابع محققا، 314 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 13 مليون جنيه و186 ألفا.

و«مرعى البريمو» فكرة سينمائية وإنتاج وبطولة محمد هنيدى، بمشاركة غادة عادل، من تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، وموسيقى تصويرية خالد حماد.

وفى المركز الخامس جاء فيلم «ع الزيرو»، محققا 290 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 10 ملايين جنيه و102 ألفا، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، ويشارك فى بطولته محمد رمضان، ونيللى كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقى، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران.

وفى المركز السادس جاء فيلم "5 جولات" محققا 152 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار يومين عرض إلى 215 ألف جنيه، وهو إخراج مازن أشرف، وبطولة آدم الشرقاوي، وماجد المصري، ونور النبوي، وعايدة الأيوبي، كما يشارك في بطولته الفنان الراحل مصطفى درويش.

تدور أحداث الفيلم حول التحديات التي تواجه شاب في رياضة MMA، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

وفي المركز السابع جاء فيلم «مستر إكس»، محققا 100 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته إلى 30 مليون جنيه و313 ألفا.

الفيلم قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وبطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد.

وفي المركز الثامن جاء فيلم «البطة الصفرا» محققا 38 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدار أسبوع إلى مليون جنيه و252 ألفا، وهو من بطولة غادة عادل، ومحمد عبدالرحمن، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

وفى المركز التاسع جاء فيلم «البعبع» محققا 34 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته منذ طرحه أول أيام العيد إلى 42 مليون جنيه و933 ألفا.

وفيلم «البعبع» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، وياسمين صبرى، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا».

أما المركز العاشر والأخير فكان من نصيب فيلم «تاج»، حيث حقق 12 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته منذ أول أيام العيد إلى 45 مليون جنيه و212 ألفا، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.