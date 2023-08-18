مبابي وديمبيلي في قائمة باريس سان جيرمان لمباراة تولوز

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أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمواجهة فريق تولوز، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم موسم 2023-2024.

وشهدت القائمة الرسمية للنادي الباريسي، عودة النجم كيليان مبابي، بعد انتهاء أزمته مع إدارة النادي، بسبب رفضه تمديد عقده حتى عام 2025.

وتواجد عثمان ديمبيلي المنتقل حديثاً من صفوف برشلونة هذا الصيف. وجاءت قائمة باريس سان جيرمان الرسمية ضد تولوز كالتالي...

حراسة المرمى: كيلور نافاس، جيانلويجي دوناروما، أرناو تينياس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، دانيلو، لوكاس هيرنانديز، لافين كورزوا، ميلان سكرينيار.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، فابيان، فيتنيا، لي كانج إن، شير ندور، كارلوس سولير، وارن زائير إيمري، إسماعيل غربي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، جونكالو رامومس، عثمان ديمبيلي، ماركو أسينسيو، هوجو إيكتيكي.