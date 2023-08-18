أول سفينة تستخدم الممر الملاحي لأوكرانيا في البحر الأسود تصل تركيا

وصلت إلى مضيق البوسفور في تركيا، اليوم الجمعة، أول سفينة شحن تستخدم الممر الملاحي المؤقت للإبحار من وإلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، وهي السفينة الأولى منذ انتهاء مبادرة تصدير الحبوب.



وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية بأن السفينة "جوزيف شولت" دخلت مضيق إسطنبول صباح الجمعة الساعة 0610 بالتوقيت المحلي ( 0310 بتوقيت جرينتش) قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني.



وأشارت إلى أن السفينة كانت قد أبحرت من ميناء أوديسا محملة بالحاويات، ودخلت مضيق البوسفور من البحر الأسود.



وذكرت مصادر مطلعة أن سفينة جوزيف شولت سوف ترسو في ميناء "أمبارلي" التركي المطل على بحر مرمرة.



وتعتبر جوزيف شولت، سفينة الشحن الأولى التي تبحر من أوكرانيا بعد انتهاء مدة مبادرة تصدير الحبوب في البحر الأسود.



وفي 19 يوليو 2023 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستعتبر أن جميع السفن التي تبحر في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ربما تحمل معدات عسكرية.



جاء ذلك عقب رفض موسكو في 17 من الشهر نفسه تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي أعلنت لاحقًا أنها ستمددها "فور تنفيذ الجزء الروسي منها" والذي يشترط إيصال الحبوب إلى الدول المحتاجة بما فيها الدول الإفريقية.