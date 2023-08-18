وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بمسيرة على موسكو وضواحيها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة ، أنه تم إحباط محاولة "هجوم إرهابي" جديد من قبل أوكرانيا لاستهداف مواقع في مدينة موسكو وضواحيها بواسطة طائرة مسيرة ليل الخميس/الجمعة.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الذي تم إحباطه، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ومن جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية اليوم.

وذكر سوبيانين أن حطام الطائرة سقط في منطقة إكسبوسنتر، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية،قد أعلنت أمس الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلجورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.