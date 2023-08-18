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استطلاع: معظم الألمان غير راضين عن حكومة شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
د ب أ
نشر في: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 1:55 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أغسطس 2023 - 1:55 م

أشار استطلاع جديد للرأي، اليوم الجمعة، إلى أن معظم الناخبين الألمان غير راضين عن المستشار الألماني، أولاف شولتس وائتلافه الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب.

ووجد استطلاع بوليباروميتر، الذي أجرته مجموعة(أبحاث الانتخابات)، نيابة عن قناة "زيد.دي.إف" التلفزيونية الألمانية، أن 51% من الألمان غير راضين عن أداء شولتس، كمستشار، ويعتقد 58% أن أداء الحكومة الائتلافية سئ.

وكبصيص أمل لشولتس، ذكر 52% من الألمان، أن حكومة بقيادة ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي، الذي ينتمي إلى اليمين الوسط، لن تفعل شيئا أفضل.

واستمر الاستطلاع في العثور على دعم ضعيف تاريخيا للحزب "الديمقراطي الاجتماعي" بزعامة شولتس، حيث قال 19% فقط أنهم سيصوتون لصالح الحزب، إذا أجريت الانتخابات مطلع الأسبوع المقبل.


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