حملات لإزالة تعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد وسحب الأراضي من الشركات المتقاعسة عن سداد المستحقات

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تواصل حملاتها المنفذة في المراكز، حيث قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة عن التنفيذ وسداد مستحقات الدولة بمركز الخارجة، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات، حفاظًا على حقوق الدولة. وأكد الزملوط على ضرورة أن يتوجه المتقاعسون عن سداد مستحقات الدولة بسرعة إلى صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات، حفاظًا على سلامة الزراعات من الإزالات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 23.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود المحافظة في استرداد وتحصيل مستحقات الدولة، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين الأفراد والشركات، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

وأضاف الزملوط أنه تم تنفيذ عدد من حملات الإزالة بمركزي الخارجة وباريس، من خلال لجنة الإزالات الفورية التابعة للوحدات المحلية وبموافقة القوات الأمنية.

تمت إزالة تعديات على أراضي الدولة بقرية جدة على مساحة 4 أفدنة من أحد المواطنين بالقوة الجبرية، إلى جانب تنفيذ 7 قرارات إزالة بقرية ناصر الثورة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لضمان تطبيق القانون وحماية الممتلكات العامة.

وأكد أن هذه الحملات تأتي في إطار المرحلة الثانية من الموجة 23 من الإزالات، وتنفيذ القانون والحفاظ على الأراضي العامة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الانضباط ومنع أي تعديات جديدة.