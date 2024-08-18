حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الشرطة الكيني والبن الإثيوبي، التي أقيمت عصر اليوم الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي الشرطة والبن الإثيوبي على ملعب الفريق الأخير، يوم الأحد 25 أغسطس الجاري، لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز من مباراة الشرطة الكيني والبن الأثيوبي، فريق الزمالك في دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» استبعاد الزمالك من المشاركة في دور الـ64؛ بسبب التصنيف الأفريقي.