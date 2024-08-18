أحمد عبد القادر يغادر الأهلي إلى قطر

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غادر أحمد عبد القادر جناح فريق الأهلي، مطار القاهرة، اليوم الأحد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وسافر عبد القادر لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف فريق قطر القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. ومن المنتظر أن يستفيد الأهلي بمبلغ قيمته 600 ألف دولار نظير إعارة اللاعب إلى النادي القطري.

وسوف يزامل عبد القادر لاعب الأهلي السابق والمدافع المغربي بدر بانون الذي رحل عن القلعة الحمراء في صيف 2022.

ويضم الفريق القطري في صفوفه أسماء بارزة مثل لاعب الوسط الإسباني خافيير مارتينيز والمهاجم المخضرم سباستيان سوريا.

وبدأ فريق قطر مشواره في الدوري هذا الموسم بخسارتين ثقيلتين أمام الدحيل بنتيجة 1/6 والسد بنتيجة 1/5.