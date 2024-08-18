16 شهيدا في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة

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استشهد 16 فلسطينيًّا، بينهم طفلة، وأصيب آخرون بجروح، الأحد، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، بوصول 4 شهداء وإصابتين، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا شرق المدينة.

وشنت المدفعية الإسرائيلية قصفا عنيفا شرق مدينة دير البلح، تلاه إطلاق نار متقطع، وفق شهود عيان لوكالة الأناضول.

وفي مخيم النصيرات، أفاد مسعفون فلسطينيون للأناضول باستشهاد ستة فلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة آخرين نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة الصعيدي في بلوك سي بالمخيم.

وفي خان يونس ورفح، استشهد ستة فلسطينيين في قصف من آليات وطائرات حربية إسرائيلية استهدف مناطق متفرقة، وفقا لمصدر طبي.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية المتوغلة نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف شمالي خان يونس، كما نجا صحفيان من إطلاق نار إسرائيلي أصاب مركبتهما أثناء تغطيتهما الصحفية.

وصباح الأحد، وسع جيش الاحتلال من توغله في خان يونس وصولًا إلى مدينة حمد شمالي المدينة ليصبح على بعد مئات الأمتار من المنطقة التي يزعم تصنيفها «إنسانية آمنة».