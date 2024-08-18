جامعة بنها تحصد ميداليتين في بطولة الجودو للجامعات المصرية

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حصدت جامعة بنها ميداليتين في بطولة الجودو للجامعات المصرية التي أقيمت في المركز الأوليمبي بالمعادي بمشاركة 27 جامعة .

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحصلت الطالبة فرح إيهاب رفعت بكلية الحقوق وزن +78 كجم بالميدالية الفضية، والطالب كريم هاني محمد بكلية التربية الرياضية وزن 73 كجم بالميدالية البرونزية.

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الطلاب الفائزين في فعاليات البطولة، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما وذلك من أجل وضع طاقاتهم على المسار الصحيح واكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة.