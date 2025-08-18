نجاح تنفيذ أول علاج بالخلايا التائية في سلطنة عُمان

نجحت المدينة الطبية الجامعية في سلطنة عُمان ، ممثلة بالمركز الوطني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع ، في تنفيذ أول علاج بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضدات الخيمرية (CAR-T) في السلطنة بكوادر وطنية وتعاون مع شركاء دوليين.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين ، "يمثل هذا النجاح إنجازًا طبيًّا رائدًا، مما يضع سلطنة عُمان في مصاف المراكز الإقليمية في تقديم علاجات دقيقة ومتقدمة لمرضى سرطان الدم".

ويُعدُّ العلاج بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضدات الخيمرية من أحدث العلاجات المناعية، حيث تُجمع الخلايا التائية من المريض، وتُعدل وراثيًّا، ثم يُعاد حقنها لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة.

وأظهر هذا العلاج نسب استجابة ملحوظة لدى مرضى اللوكيميا الليمفاوية الحادة (B-ALL) والورم اللمفاوي كبير الخلايا (DLBCL)، خاصةً في المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.