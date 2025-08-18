نفذت قوات خفر السواحل اليونانية، 3 عمليات منفصلة لإنقاذ مهاجرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث نقلت إجمالي 165 شخصا إلى البر.

وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الاثنين، بأن القوات عثرت في المنطقة الواقعة جنوب جزيرة جافدوس (بأقصى جنوب اليونان) على 126 أجنبيا، وتم إنقاذهم من قوارب مطاطية في واقعتين متتاليتين.

وفي الواقعة الأولى، انتشلت ناقلة نفط تحمل علم مالطا المهاجرين، ونقلوا بمساعدة سفينة تابعة لخفر السواحل إلى ميناء جافدوس، بينما تم القيام بعملية الإنقاذ الثانية بمشاركة سفينة تابعة لخفر السواحل ووكالة "فرونتكس" الأوروبية لمراقبة الحدود.

أما في الواقعة الثالثة، فقد تم العثور على ما لا يقل عن 39 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي، على بُعد 58 ميلا بحريا جنوب مدينة كالاماتا، وتم نقلهم إلى الشاطئ.