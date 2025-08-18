الداخلية تضبط 4 عصابات و178 سلاحا ناريا خلال يوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 178 سلاحا ناريا بحوزة 162 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: "8 بنادق آلية، و24 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و140 فرد خرطوش، و173 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزن متنوعة، 269 سلاحا أبيض".

وتمكنت الحملات، من ضبط 401 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات بلغت 304 كيلو مخدرات، و16 ألفاى و346 قرصا مخدرا، و10 متهمين هاربين، و15 متهما بالبلطجة، و221 دراجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 23 حادثا متنوعا، وتنفيذ 84 ألفا و397 حكما قضائيا متنوعا، وفحص 62 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.