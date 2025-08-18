تحدث عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن عودة أحمد فتوح للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد اعتذاره للجهاز الفني.

وكان فتوح قد اعتذر عن واقعة غيابه عن معسكر الفريق قبل بداية الموسم، وظهوره في إحدى الحفلات الصيفية بالعلمين، رغم الحصول على إذن شخصي بالغياب لمرض أحد أقاربه.

وقال عبدالناصر عبر راديو "صوت الزمالك": "تعاملت مع فتوح عندما كنت في إنبي، وكنا سنضمه على سبيل الإعارة من الزمالك".

وأضاف: "إنبي كانت له مستحقات متأخرة لدى الزمالك بشأن إسلام عوض، وكنا نرغب في شراء عقد فتوح ولكن الكابتن محمدصلاح قال لا يمكن أن يغادر فتوح الزمالك واستمر مع النادي لمدة موسم".

وواصل: "فتوح شخص طيب جدا، وهو أخطأ ولكن يجب أن نتعامل مع الخطأ، فتوح يتدرب الساعة 2 ظهرا، ولم يكن منقطعا عن التدريبات، واعترف بخطئه وقدم اعتذاره للنادي وللاعبين وللجماهير".