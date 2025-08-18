الزعماء الأوروبيون يبدأون في الوصول إلى البيت الأبيض لحضور اجتماع مع ترامب وزيلينسكي

بدأ الزعماء الأوروبيون في الوصول إلى البيت الأبيض للمشاركة في محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووصل إلى البيت الأبيض سكرتير عام حلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ومن المقرر أن ينضم إليهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولدى وصوله إلى واشنطن، قال ستارمر في مقطع فيديو على موقع إكس: "لابد أن نتأكد من تحقيق السلام واستمراره، ومن أنه سلام عادل، ولهذا السبب توجهت إلى واشنطن مع زعماء أوروبيين آخرين، للتباحث بشأن هذا الأمر".