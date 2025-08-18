الصين: مباحثات رفيعة المستوى مع الهند بشأن الحدود

تستعد الصين والهند لجولة جديدة من الدبلوماسية رفيعة المستوى تهدف إلى تخفيف التوترات الحدودية وتحسين العلاقات الثنائية، في الوقت الذي يبدأ فيه وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الاثنين، زيارة إلى الهند تستمر ثلاثة أيم، هي الأولى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية بأن وانج، الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص للصين بشأن قضية الحدود الصينية – الهندية، سيشارك في رئاسة الجولة الـ 24 من المباحثات بين الممثلين الخاصين للصين والهند بشأن قضية الحدود مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، وفقا لما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

ويعد هذا هو اللقاء رفيع المستوى الثاني بشأن قضية الحدود منذ الاشتباكات الحدودية في 2020، التي أدت إلى تدهور العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.

وأسفرت الجولة الأخيرة، التي عُقدت في بكين في ديسمبر الماضي، عن التوصل إلى توافق من ست نقاط حول دفع المفاوضات قدما، وتعزيز إدارة الحدود، وتقوية التعاون عبر الحدود، وغيرها من المسائل ذات الصلة.