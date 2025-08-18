توقع الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم الاثنين، أجواء صيفية ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، أن العظمى على القاهرة تسجل 35 درجة؛ لتسود أجواء ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى تكون بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الجمهورية، تمتد أحيانًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى، موضحًا أنها تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، وتلطيف الأجواء نهارًا.

وأوضح أن السحب مصحوبة بفرص أمطار ضعيفة جدًا وغير مؤثرة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، وتحديدًا السلوم ومطروح.

ولفت إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على الحدود الجنوبية لمصر، قائلًا إنها مصحوبة بفرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين.

وذكر أن البلاد تتأثر بنشاط رياح يؤدي إلى تلطيف الأجواء بشكل كبير، منوهًا في الوقت نفسه، أنه يؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس، إذ يصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.

وأكد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل، لتتراوح العظمى على القاهرة ما بين 35 إلى 36 درجة، لافتًا إلى أن الحرارة ترتفع بشكل طفيف غدًا لتسجل العظمى 37.