﻿علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الجونة

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، قائمة زعيم الفلاحين لمواجهة الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

يتواجد غزل المحلة في المركز الـ12 برصيد نقطتين من تعادلين، بينما يتواجد الجونة في المركز الثامن ولديه 3 نقاط.

وجاءت قائمة غزل المحلة على النحو التالي:

«عامر عامر، أحمد العربي، أحمد النفراوي، أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، مصطفى أوفا، موري توريه، محمد أشرف، رشاد العرفاوي، سولومون آلادي، عموري، ويليامز صنداي، محمد عبد الغني، عبد الرحمن بودي، أحمد سعيد، عاطف الحكيم، جريندو، سعيدي كيبونديلا، عماد ميهوب، معاذ عبد السلام، أشرف مجدي، محمود نبيل».