أرمينيا: السلام مع أذربيجان يدشن مرحلة تاريخية جديدة

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ضرورة اعتزاز بلاده بالسلام الذي حققته مع جارتها أذربيجان، قائلاً: "هذه حياة جديدة، إنها مرحلة جديدة في التاريخ".

جاء ذلك في كلمة للشعب الأرميني تحدث فيها عن القمة الثلاثية التي عقدها مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في البيت الأبيض في 8 أغسطس، والتي استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد باشينيان أنه اتفق مع علييف على التزامات متبادلة قائمة على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وسلطتها القضائية، وأنهما ركزا بشكل خاص على فتح خطوط النقل بينهما.

وأشار إلى أن ضمان الوصول دون عوائق بين أذربيجان وجمهورية ناخجوان ذاتية الحكم عبر الأراضي الأرمينية يمثل ضمانات تواصل معترف بها دولياً لأرمينيا، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون.

وأكد رئيس وزراء أرمينيا أنه والرئيس الأذربيجاني علييف اتفقا على طي صفحة العداء بين البلدين، وقال: "أعلنا أن مبدأ عدم جواز استخدام القوة لتغيير الحدود مبدأ غير مشروط ولا رجعة فيه".

وأضاف: "هذه فرصة تاريخية لشعبينا لنبذ العداء وإقامة علاقات حسن جوار. رفضنا رفضًا قاطعًا أي محاولات للانتقام، سواءً في الحاضر أو المستقبل".

وتابع: "لقد حلّ السلام بين أرمينيا وأذربيجان، منذ 8 أغسطس نعيش واقعا جديدا تمامًا، هذا جنوب قوقاز جديد، وهذه جمهورية أرمينيا جديدة، وعلينا أن نعي هذا الواقع".

وأشار إلى أن أرمينيا المعزولة منذ أكثر من 30 عامًا حظيت بفرصة ذهبية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن.

وأكد باشينيان أن بعض الأراضي المتنازع عليها بين البلدين سيتم حلها خلال عملية تحديد وترسيم الحدود.

وفي 8 أغسطس وقّع علييف وباشينيان إعلانا مشتركا باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها ترامب في البيت الأبيض.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وتشترط باكو على يريفان "تعديل الدستور" من أجل السلام، بعد إزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.

كما تطالب بحل "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 27 سبتمبر 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، واستعادت باكو بموجبه السيطرة على محافظات محتلة.