وزارة الدفاع السعودية: استخدام 18 طائرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على أرامكو

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، أن استهدف منشآت أرامكو شرق المملكة يوم السبت الماضي تم باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

وقدم العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية، الرياض، معلومات تؤكد "الدور الإيراني في العمل التخريبي" الذي استهدف أهم موقع على مستوى العالم لإنتاج النفط.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع على أن قدرة المملكة في الدفاع عن بنيتها التحتية كبيرة جدًا وهي قادرة على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الدفاع عن مقدرات هذا الوطن وتعمل مع الشركاء والحلفاء في تحقيق الاستقرار لأمن المنطقة.

وأضاف العقيد المالكي "إن العمل الأخير الذي استهدف شركة أرامكو السعودية لم يكن ضد المملكة فحسب بل ضد المجتمع الدولي ككل ومحاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء "يعد مضادا للقانون الدولي ولذا يجب أن يحاسبوا على أفعالهم ".

وتابع العقيد المالكي قائلًا "إن اعتداء إيران ودعمها للمجموعات الإرهابية في طرق التجارة البحرية يشكل تهديدا مشتركا لنا جميعاً"، داعيًا "المجتمع الدولي بالاعتراف بممارسات إيران التخريبية في المنطقة ومسؤوليتها على الهجمات الأخيرة التي تعرضت لأهم موقع عالمي للطاقة يستفيد منه المجتمع الدولي".

وأعلن العقيد المالكي أن "أكثر من 113 مواطنًا خسروا حياتهم بسبب هذه الأسلحة الإيرانية التي قدموها لأذرعتهم في المنطقة"، مشيراً إلى أنّ الهجوم الذي حصل ضد منشأة بقيق ومنشأة خريص هو امتداد لهجمات سابقة حصلت في الرابع عشر من مايو 2019 "

وعرض العقيد المالكي "بعضًا من الصور التي تم الحصول عليها من أنظمة المراقبة في المكان وقد أثبتت نوع الطائرة المسيّرة المستخدمة في هذا الهجوم وكان نطاق تحركها من الشمال إلى الجنوب ويتضح ذلك من خلال كاميرات المراقبة".

كما عرض المالكي "عددًا من الأسلحة المستخدمة في بقيق وهي عبارة عن طائرة مسيّرة بصناعة إيرانية من دلتا ونج وهذه قدرة نوعية"، وقال "بعض المعلومات تم استخراجها من الحواسيب تشير إلى أنّ الصناعة والتكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المستخدمة إيرانية".

أما فيما يخصّ الهجوم الثاني على خريص، فقد عرض المالكي في الشريحة أضرار استهداف المنشأة بصواريخ كروز أو ما يسمى بالصواريخ الطوافة.

وقال المالكي إن الهجوم لم ينطلق من اليمن.

كان الحوثيون في اليمن قد اعلنوا المسؤولية عن الهجوم.