ماكرون يأمل في التوصل لاتفاقية أوروبية لإعادة توزيع المهاجرين «تلقائيا»

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي ستتوصل قريبا إلى اتفاقية بشأن إعادة التوزيع "التلقائي" للمهاجرين القادمين عبر البحر.

ويأتي ذلك قبل أيام من اجتماع رئيسي بشأن هذه القضية.

وقال ماكرون في روما: "أنا مقتنع بأنه يمكننا الاتفاق على آلية إعادة توزيع تلقائية"، تنسقها المفوضية الأوروبية.

وجاء حديث ماكرون خلال لقائه برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وتتصدر الهجرة واللجوء جدول أعمال اجتماع مقرر يوم الاثنين المقبل في مالطا بين وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا، وفنلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا.

وأوضح ماكرون أن سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن القضية يجب أن تجمع بين الإنسانية والتضامن والفعالية، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لإعادة طالبي اللجوء الذين لم تتم الموافقة على استقبالهم.

وأعرب كونتي وماكرون عن اتفاقهما على الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وأعلنا عن مبادرات دبلوماسية مشتركة بشأن ليبيا.