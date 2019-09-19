بعد فرز 95% من الأصوات في إسرائيل: «أزرق أبيض» يتقدم بمقعد أمام «ليكود»

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أشارت أحدث النتائج غير الرسمية بعد فرز 95% من الأصوات في الانتخابات العامة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء إلى تقدم تحالف أزرق أبيض على حزب ليكود.

و ذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" أن تحالف أزرق وأبيض بزعامة بيني جانتس حصل على 33 مقعدا ، فيما حصل ليكود على 32مقعدا.

كانت النتائج التي نشرت في وقت سابق اليوم تشير إلى حصول تحالف أزرق أبيض على 32مقعدا وليكود على 31مقعدا.

جاء المقعدان اللذان حصل عليهما ليكود وأزرق وأبيض على حساب حزب "يسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيجدور ليبرمان، والذي انخفض عدد مقاعده من 9 مقاعد إلى 8 مقاعد ، والقائمة العربية المشتركة التي انخفض عدد مقاعدها من 13 مقعدًا إلى 12 مقعدًا.

وجاءت أحدث النتائج غير الرسمية لعمليات الفرز للاصوات، حتى مساء اليوم الأربعاء على النحو التالي:

أزرق أبيض 33 مقعدًا

ليكود 23 مقعدا

القائمة المشتركة 12مقعدا

حزب شاس 9 مقاعد

حزب اسرائيل بيتنا 8 مقاعد

يهودية التوراة 8مقاعد

يمينا 7 مقاعد

العمل/ جيشر 6مقاعد

معسكر الديمقراطية - 5

وتشير أحدث الأرقام إلى أن الطريق المسدود الذي وصلت إليه الانتخابات السابقة في 9 أبريل سيستمر.

كان ليبرمان، زعيم "اسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف قد صرح في وقت سابق اليوم الأربعاء إن الخيار الوحيد بالنسبة لحزبه هو تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

وقال جانتس إنه يرغب في تشكيل حكومة ائتلافية كبرى بعد الانتخابات .

من جهة أخرى، قال نتنياهو اليوم إنه سيبذل قصارى جهده لمنع تشكيل حكومة "خطيرة" تدعمها "الأحزاب العربية المناهضة للصهيونية".

وصرح نتنياهو في بداية اجتماع لحزب ليكود بزعامته:"هناك خياران... حكومة بقيادتي أو حكومة خطيرة تستند إلى الأحزاب العربية".

وتابع: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة تحديات أمنية ودبلوماسية كبيرة، لا يجب السماح بتشكيل الحكومة الثانية".