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انهي مسؤولو نادي الجونة اتفاقهم مع الأهلي من أجل ضم أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب أحمد حمدي فى صفوف الجونة الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وشهدت تلك الفترة تألق لافت للاعب.

واتفق مسؤولو الأهلي والجونة على الاستغناء عن خدمات اللاعب مقابل 8 ملايين جنيه، على أن تحصل القلعة الحمراء على 30% من نسبة بيع اللاعب لأي نادي أخر.

وكان نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تدير فريق الكرة بنادي الجونة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي اليوم من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل.

وحاول نادي بيراميدز التعاقد مع أحمد حمدي خلال الفترة السابقة، إلا أن اللاعب أبدي رفضه لهذا العرض مفضلاً فى النهاية الانتقال للجونة.