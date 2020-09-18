 موسكو: سنرد بالمثل على أي عقوبات جديدة - بوابة الشروق
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موسكو: سنرد بالمثل على أي عقوبات جديدة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 1:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 1:40 ص

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا سوف ترد بالمثل على أي عقوبات تفرض عليها جراء الوضع القائم حول تسميم المعارض ألكسي نافالني.
ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن زاخاروفا قولها "نحن على الدوام نرد بالمثل. نحاول ألا نبالغ.. بل نكون عادلين، ولذلك فإن ردود فعلنا متناسبة، ومعاكسة، وتأتي تحديدا في المجال الذي نتلقى فيه الضربة - وبناء على ذلك فإننا نوجه ضربة ردية، لأن الأعمال في الدبلوماسية لا تسري دون الرد".
وتابعت: "نحن سنرد على ذلك كما نرد على جميع العقوبات، وكما نرد على قوائم الرفض، وكما نرد على محاولات طرد وسائلنا الإعلامية من المجال الإعلامي وعرقلة دخول صحفيينا وناشطينا".

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