طفرة إصابات كورونا في فرنسا تهدد بفرض إغلاق أوروبي جديد

قفزت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى أعلى مستوى منذ نهاية حالة الإغلاق التام في مايو، في وقت تستمر فيه الإصابات في أوروبا في الزيادة بشكل ثابت وتزيد من احتمال العودة إلى فرض قيود أكثر صرامة كانت قد تسببت في إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل في الربع الثاني من العام الجاري.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، قفزت الإصابات بفرنسا إلى أكثر من 13 ألف حالة اليوم الجمعة، وهو الأعلى من بين الزيادات في أماكن أخرى بأوروبا، حيث ارتفعت حالات الإصابة الجديدة في ألمانيا اليوم الجمعة بأكثر من ألفي حالة، وهي الأعلى منذ أواخر أبريل.



وسجلت البرتغال أمس الخميس معظم الإصابات الجديدة منذ خمسة أشهر، وهي 770 حالة، بينما ارتفعت حالات الإصابة في إسبانيا بوتيرة أبطأ، عن اليوم السابق، لكن مازالت تزيد على 4500 حالة.



ويلقي مسؤولو الصحة باللوم في ذلك إلى التجمعات الاجتماعية، لاسيما بين الشبان وإلى المسافرين الذين يحملون الفيروس من أماكن العطلات



وتراجع مؤشر ستوكس 600 لقطاع السفر والترفيه بأكثر من 3% اليوم الجمعة، مسجلا أسوأ أداء للمؤشر الفرعي على مؤشر أداء الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا.



وكان أكبر الخاسرين شركات الطيران، مع انخفاض سهم شركتي "انترناشيونال كونسوليديتيد ايرلاينز جروب" و"إيزي جيت" بنسبة 11.6% و8.3% على التوالي.



وتراجع سهم "وايتبريد"، التي تتولى تشغيل فنادق ومطاعم بريطانية، بنسبة 4.4%، عقب تقارير بأن الحكومة تبحث تقليص ساعات تشغيل أنشطة الضيافة أو إغلاق بعضها.