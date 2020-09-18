أعضاء مجلس الشيوخ الأسترالي يحثون رئيس الوزراء على إنقاذ وكالة الأنباء الوطنية

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كتب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأسترالي إلى رئيس الوزراء الأسترالي مطالبين بالتدخل العاجل لإنقاذ وكالة الأنباء الأسترالية (أستراليان أسوشيتد برس) التي مضى على تأسيسها 85 عاما.

وفي رسالة مشتركة، قالت التسمانية جاكي لامبي وومن ساوث أستراليانز ريكس باتريك وستيرلينج جريف لسكوت موريسون أن تأمين الدعم الحكومي "مسألة ملحة".

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "إذا لم تؤمن وكالة الأنباء الأسترالية التمويل العام، فإننا نخشى أن نخسرها إلى الأبد".

وأضافوا أنه "بدون ذلك، فإن قابلية استمرار عمل حوالي 400 مطبوعة إعلامية في جميع أنحاء البلاد تعتمد على وكالة الأنباء الأسترالية كمصدر للمحتوى ىستتعرض للخطر بشكل مماثل".

وتقدمت وكالة الأنباء الأسترالية بطلب للحصول على تمويل بقيمة 5 ملايين دولار (7ر3 مليون دولار أمريكي) من صندوق جمع أخبار المصلحة العامة للحكومة في أوائل تموز/يوليو لكنها لم تتلق ردا.