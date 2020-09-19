المقاصة: سنخاطب اتحاد الكرة لإقامة ممر شرفي للأهلي

كشف محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أن إدارة ناديه ستخاطب اتحاد الكرة لإقامة ممر شرفي للنادي الأهلي، بعد تتويج الأخير باللقب 42 في تاريخه.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة في الثامنة من مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي، رسميًا، بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، مستفيدًا من خسارة الزمالك، أقرب ملاحقيه، أمام أسوان، قبل 7 جةلات من نهاية المسابقة.

وحقق أسوان فوزًا تاريخيًا، للمرة الأولى في تاريخه، أمام الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

خسارة الزمالك اليوم منحت الأهلي لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه، حيث أصبح الفارق بين الأهلي، المتصدر برصيد 72 نقطة، والزمالك أقرب منافسيه 20 نقطة، مع تبقي 6 مباريات فقط للفريق الأبيض بـ18 نقطة.

وقال محمد عبد السلام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «سنخاطب اتحاد الكرة لمعرفة رأي اللجنة الطبية في مسألة إقامة ممر شرفي للنادي الأهلي».

ولم يمانع رئيس المقاصة إقامة ممر شرفي للأهلي في أول مباراة بعد التتويج باللقب، على غرار ما يحدث في الدوريات الأوروبي.

وأتم تصريحاته بالحديث عن محمد إبراهيم، حيث قال: «لم نطلب 2 مليون دولار لبيعه، كلها شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي».