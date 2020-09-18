الاعتماد والرقابة الصحية: علاج كل المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بحلول 2030

قال الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن ملف الصحة على قمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن أحد أهداف محور الصحة في رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، هو التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، موضحًا أنه بحلول 2030 سيعالج كل المواطنين المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن الدولة أنشأت مجموعة من الهيئات لتطوير منظومة الصحة، منها: هيئة التأمين الصحي الشامل، وأخرى للرعاية الصحية، فضلًا عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة وغيرها.

وتابع أن الدولة بدأت بالفعل في تطبيق المراحل الأولى لخطة التأمين الصحي الشامل من بورسعيد، لافتًا إنفاق مبالغ هائلة لتطوير المنشآت الصحية في المحافظة.