المرشح الاشتراكي للمستشارية في ألمانيا يتعهد بزيادة المساكن وخفض أسعارها

تعهد مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، بتوفير المزيد من المساكن وتقليل أسعارها في البلاد.



وخلال ندوة أقيمت بساحة مارين في مدينة ميونخ، قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم السبت، إنه حال أصبح المستشار، سيسعى إلى بناء 400 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا، منها 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي.



وأضاف وزير المالية الألماني: "علينا أن نضمن استمرار الإسكان بأسعار معقولة".



وطالب شولتس بعدم ترك المستأجرين عرضة للتكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، ورأى أن على المؤجرين تحمل التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار ثاني أكسيد الكربون.



وطرح شولتس خطة من خمسة بنود لحماية المستأجرين، وهي تحمل اسم "ائتلاف من أجل الإسكان"، وقال إن الخطة تتضمن توفير مهلة لا ترتفع فيها الإيجارات على نحو قوي وخلق مكابح لأسعار الإيجارات "تعمل بشكل قوي".



كما تتضمن الخطة أيضا دعم البلديات في السياسة المتعلقة بأراضي البناء.