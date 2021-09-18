 وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة - بوابة الشروق
السبت 18 سبتمبر 2021 12:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة

عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري
عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري

نشر في: السبت 18 سبتمبر 2021 - 12:29 ص | آخر تحديث: السبت 18 سبتمبر 2021 - 12:29 ص

أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.

وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد من استقلالها عن فرنسا سنة 1962.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك