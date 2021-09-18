وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة

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أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما.
وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد من استقلالها عن فرنسا سنة 1962.