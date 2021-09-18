شرطة ملبورن الأسترالية تعتقل 235 شخصا في احتجاجات ضد الإغلاق الصحي

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اعتقلت الشرطة في مدينة ملبورن الأسترالية 235 شخصا، خلال احتجاجات مناهضة للإغلاق الصحي، اليوم السبت.

وأصيب عشرة من عناصر الشرطة خلال العملية، وتلقى ستة منهم العلاج في المستشفى من كسور وإصابات أخرى، وفقا لتقارير إعلامية.

وتردد أن نحو 700 شخص شاركوا في الاحتجاجات، وكثير منهم لم يرتدوا أقنعة واقية (كمامات).

وذكرت تقارير أن حوالي ألفي شرطي انتشروا لضبط الأمن في المظاهرة واستخدموا رذاذ الفلفل، وتوقفت الحافلات وخدمات الترام مؤقتا في وسط المدينة وأغلقت الطرق الرئيسية مؤقتا.

ونُظمت احتجاجات ضد اللوائح الصارمة في البلاد لاحتواء الجائحة في سيدنى وبريزبان من بين أماكن أخرى.

وسعت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، إلى القضاء على الفيروس باستراتيجية "صفر كوفيد"، وفرضت إغلاقات صارمة لعدة أشهر وأغلقت حدودها.

ومع ذلك، قالت بعض الحكومات الإقليمية إن هذه التدابير لا تعمل، حيث تستمر سلالة كورونا المتحورة "دلتا" الأشد عدوى، فى الانتشار. وتم فرض المزيد من الإغلاقات في جميع أنحاء البلاد.

وأبلغت أستراليا عن 1150 حالة وفاة بسبب الفيروس، وأكثر من 84 ألف حالة إصابة منذ بدء الجائحة.