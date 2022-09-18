أوكرانيا: إقامة جسر على نهر أوسكيل للتحرك صوب الشرق

قال مسؤولون في كييف أن الجيش الأوكراني نقل وحدات عبر نهر اوسكيل ، وأقام بذلك رأس جسر من أجل المزيد من التحركات صوب الشرق .

وقال المكتب الصحفي للقوات المسلحة الأوكرانية في فيديو على تليجرام اليوم الأحد " القوات المسلحة الأوكرانية عبرت نهر اوسكيل . وأعتبارا من أمس ، تسيطر أوكرانيا على الضفة اليسرى ".

وأظهر الفيديو دبابة تعبر النهر وقابلها جنود أوكرانيون على الضفة الأخرى.

كانت القوات الأوكرانية قد تقدمت في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد إلى نهر أوسكيل خلال هجومها المضاد في بداية الشهر الجاري ، مما أجبر القوات الروسية على إنشاء خط جبهة جديد بعد انسحابها.