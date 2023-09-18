سقوط شخص من أعلى عقار بالأزبكية

شهدت منطقة الأزبكية حادث مأساوي راح ضحيته شخصًا إثر سقوطه من أعلى عقار.

تلقى اللواء عمرو إبراهيم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده بورود إشارة للمقدم محمد عبد الظاهر رئيس مباحث قسم الأزبكية من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من علو نطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة محمد الضوي، يرتدي ملابسه، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان فضلا عن فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة ومعرفة وجود شبهة جنائية حول وفاته من عدمه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.