 إقالة 6 نواب لوزير الدفاع الأوكراني دون الكشف عن السبب - بوابة الشروق
الإثنين 18 سبتمبر 2023 3:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟





النتـائـج تصويت

إقالة 6 نواب لوزير الدفاع الأوكراني دون الكشف عن السبب

وكالات
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 3:20 م | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 3:20 م
أقالت الحكومة الأوكرانية، اليوم الاثنين، 6 من نواب وزير الدفاع المعيّن هذا الشهر، رستم أوميروف، فيما أبقت على نائبه الأول فقط.

وكتب ممثل الحكومة في البرلمان تاراس ميلنيتشوك، في حسابه على منصة تليجرام، إن نواب الوزير المقالين هم فولوديمير جافريلوف، وفيتالي دينيغا، وهانا ماليار، وروستيسلاف زاملينسكي، ودينيس شارابوف، وأندريه شيفتشينكو، وفق وكالة الأناضول.

كما أقيل كونستانتين فاشينكو، أمين سر وزارة الدفاع، في حين تم الإبقاء على أولكسندر بافليوك، النائب الأول لوزير الدفاع، وفق المصدر نفسه.

ولم يذكر ممثل الحكومة أي سبب لإقالة المسئولين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استبدل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع السابق أوليكسي ريزنيكوف بـ رستم أوميروف بسبب فضائح فساد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك