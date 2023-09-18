كيف توصلت طهران وواشنطن للاتفاق بشأن السجناء والإفراج عن الأموال؟

مسئولون: الاتفاق تم بعد أشهر من اتصالات دبلوماسية ومحادثات سرية ومناورات قانونية

من المقرر أن تطلق الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، سراح خمسة إيرانيين محتجزين لديها مقابل الإفراج عن خمسة أمريكيين محتجزين لدى طهران، وذلك بعد اتفاق بوساطة قطرية يتم بموجبه أيضاً الإفراج عن ستة مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.

* كيف يحدث تبادل السجناء؟

قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن تنفيذ الاتفاق بدأ عندما أكدت قطر أن الأموال حُوِلت إلى حسابات مصرفية في الدوحة.

وبموجب الاتفاق، من المتوقع أن يغادر الأمريكيون الخمسة مزدوجي الجنسية الذين كانوا مسجونين في إيران إلى الدوحة ومنها إلى الولايات المتحدة. وفي المقابل، ستفرج الولايات المتحدة عن خمسة إيرانيين محتجزين لديها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن اثنين من المواطنين المفرج عنهم سيعودان إلى إيران بينما سيبقى اثنان في الولايات المتحدة بناء على طلبهما، وسينضم الخامس إلى أسرته في دولة ثالثة.

وأثار تحويل الأموال الإيرانية انتقادات من الأمريكيين الجمهوريين الذين يقولون إن الرئيس الديمقراطي جو بايدن يدفع في الواقع فدية للإفراج عن مواطنين أمريكيين، بينما دافع البيت الأبيض عن الاتفاق.

* كيف تم التفاوض على الاتفاق؟

قال مسئولون ومصادر مطلعة إن الاتفاق تم بعد أشهر من اتصالات دبلوماسية ومحادثات سرية ومناورات قانونية، وكانت المفاوضات برعاية قطر، التي استضافت ثماني جولات على الأقل لاجتماعات سرية غير مباشرة بين طهران وواشنطن منذ مارس 2022.

وكانت الجولات السابقة مخصصة بشكل رئيسي للخلاف النووي بين طهران وواشنطن، لكن بمرور الوقت تحول التركيز إلى السجناء؛ إذ أدرك المفاوضون أن المحادثات النووية لن تؤدي إلى شيء لأنها معقدة.

وأُعلن عن الاتفاق لأول مرة في العاشر من أغسطس، عندما سمحت إيران لأربعة مواطنين أمريكيين محتجزين بالانتقال من سجن إيفين في طهران إلى الإقامة الجبرية في المنزل. وكان الخامس محتجزا بالفعل في المنزل.

وبعد شهر، رفعت واشنطن عقوبات للسماح بتحويل أموال إيرانية إلى بنوك في قطر، التي ستضطلع بدور المراقبة لضمان أن إيران ستنفق الأموال على سلع لا تخضع للعقوبات.

* من هم السجناء؟

من بين الأمريكيين مزدوجي الجنسية الذين سيفرج عنهم بموجب الاتفاق سياماك نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (59 عاما) وهما من رجال الأعمال إضافة إلى الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاما) الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضاً. ولم يتم الكشف عن هوية الرابع والخامس.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الإيرانيين الخمسة الذين ستطلق الولايات المتحدة سراحهم هم مهرداد معين أنصاري وقمبيز عطار كاشاني ورضا سرهنك بور كفراني وأمين حسن زاده وكاوه أفراسيابى.

واحتجزتهم الولايات المتحدة لأسباب أبرزها "انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".

* لماذا جمدت الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية؟

انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع ست قوى عالمية، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران بهدف تقليص صادراتها من النفط الخام إلى الحد الأدنى، في إطار حملة ممارسة "الحد الأقصى من الضغط" على البلد.

وكانت كوريا الجنوبية في العادة من بين أكبر المشترين للنفط الإيراني، وتلقت عام 2018 إعفاءً مؤقتاً من العقوبات الأمريكية لتتمكن من مواصلة شراء النفط الإيراني لعدة أشهر بعدها. لكن بعدما فرضت واشنطن حظراً كاملاً على صادرات النفط الإيرانية وعلى قطاعها المصرفي في 2019، تم تجميد إيرادات النفط الإيرانية في سول، وكانت قيمتها سبعة مليارات دولار.

وقالت السلطات الإيرانية إن طهران خسرت ما يقرب من مليار دولار من أصولها المودعة في البداية في سول بسبب انخفاض قيمة العملة الكورية الجنوبية مقابل الدولار الأمريكي.