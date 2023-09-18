حطت طائرة قطرية في إيران، اليوم الاثنين، لنقل المحتجزين الأمريكيين الخمسة المشمولين في صفقة تبادل مع إيران في إطار اتفاق بين واشنطن وطهران يشمل تحرير أرصدة إيرانية مجمّدة.



وقال مصدر مطلع على الملف في الدوحة لوكالة فرانس برس، إن طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران لنقل المواطنين الأمريكيين الخمسة واثنين من أقربائهم إلى الدوحة.



وأبلغت قطر طهران وواشنطن، الاثنين، بأن ستة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في الدولة الخليجية، في إطار الاتفاق الذي يشمل التبادل.



وأضاف المصدر: «أبلغت قطر المسئولين الإيرانيين والأمريكيين بأن مبلغ الستة مليارات دولار قد تم تحويله من سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر».



من جانبه، أفاد مصدر لوكالة «رويترز» بأن إيران والولايات المتحدة علمتا بأن ستة مليارات من أموال إيران المجمدة تم الإفراج عنها ونقلها لحسابات في قطر.



وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن الأموال التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية ستكون في حوزة إيران، الاثنين، مما سيؤدي إلى تبادل 5 مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران بـ5 إيرانيين في الولايات المتحدة.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الاثنين، إنها تعمل مع كل الأطراف المعنية بالاتفاق لضمان مضي جميع الإجراءات بشكل سلس حتى تُحل بصورة نهائية.