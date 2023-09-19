 عمرو أديب عن إعلان محمد صلاح الجديد: يفيد بلده وهو داخلها أو خارجها - بوابة الشروق
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عمرو أديب عن إعلان محمد صلاح الجديد: يفيد بلده وهو داخلها أو خارجها

شيماء رزق
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 11:52 م

أثنى الإعلامي عمرو أديب، على الإعلان الجديد للاعب الدولي محمد صلاح، بمشاركة اللاعب الدولي لوفرين، معلقًا: «محمد صلاح مهما سافر هو ابن بلد أصيل».

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن الإعلان أظهر جمال مدينة الإسكندرية بكل بساطة، ويحرك داخل أي شخص حب المدينة، مؤكدًا أن هذا الإعلان من أجمل الإعلانات التي تم تنفيذها لمحمد صلاح.

وعقب: «الإعلان أخد قلب، ومحمد صلاح ولوفرين جربوا عشرين أكلة إسكندرانية في الإعلان، وهواها جالي، لأني من عشاقها»، منوهًا بأن اللاعب محمد صلاح يفيد بلده وهو داخلها أو خارجها، وأثناء لعبه بالمنتخب أو في فريقه بإنجلترا، مشددًا على أن الإعلان صنع حالة سعادة كبيرة وحب لمدينة الإسكندرية.

وأشار إلى أن سحر المدن يُخلق على مدار آلاف السنين، منوهًا بأن أفضل الإعلانات للترويج للسياحة هي التي تقدم مباشرًة للمشاهد، وهو ما حدث في إعلان محمد صلاح ولوفرين.

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