الصحة: معدل الوفيات السنوية بمصر من 500 إلى 600 ألف

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، إن أعداد الوفيات السنوية فى مصر تتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف حالة سنويا، معظمها بسبب أمراض القلب.

وأكد عبدالغفار، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الوزارة تعمل على خفض نسبة الوفيات بالقلب من خلال التوعية بضرورة الكشف المبكر عن حدوث أى أعراض، والتوعية المستمرة بالحالات التى تتطلب علاجا مبكرا.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة أطلقت برنامجا تدريبيا لأطباء الطوارئ والاستقبال بمستشفيات الوزارة ضمن مبادرة «كل ثانية حياة»، حيث تعمل المبادرة على تدريب الفرق الطبية على أحدث الأدلة العلمية فى مجال أمراض القلب، وتوقف عضلة القلب، والتشخيص السريع لحالات النوبات القلبية مع توفير القسطرة التشخيصية والعلاجية لمرضى الجلطات القلبية الحادة.

ولفت إلى التدريب الطبى المستمر لتشخيص وعلاج مرضى النوبات القلبية، منوها أنه يعد هدفا استراتيجيا لبناء ورفع كفاءة الكوادر الطبية والارتقاء بمستوى الخدمة، وأوضح أن التدريب العلمى انقسم إلى جزئين، الجزء الأول لشباب الأطباء فى أقسام الطوارئ، على كيفية الاكتشاف المبكر لحالات الجلطات القلبية من خلال رسم القلب ورفع مهاراتهم فى إجراء الإنعاش القلبى الرئوى، والجزء الثانى للأطباء الذين يعملون بأقسام القساطر القلبية، بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات العلمية فى مجال علاج الجلطات القلبية وكيفية التعامل معها من خلال القسطرة الاستكشافية والعلاجية، وتركيب الدعامات.

ونوه عبدالغفار إلى خدمة تلقى البلاغات على الخط الساخن 16474 والتى يقوم المختص من خلالها بتقديم الإرشادات الصحية للمريض، انطلاقا من أهمية عامل الوقت فى إنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، كما يتم من خلال الخط الساخن توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل المريض وعمل الإسعافات الأولية أثناء انتقاله لأحد المستشفيات الذى تم إدراجه ضمن المبادرة؛ لتوفير خدمات القساطر القلبية على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وأضاف أن مبادرة «كل ثانية حياة» تعتمد على سرعة الاستجابة فى الدقائق الأولى من إصابات الجلطات القلبية، بالتعاون مع هيئة الإسعاف لسرعة توفير الخدمة الطبية، وأكد أنه تم الانتهاء من قوائم انتظار القساطر القلبية بمستشفى أسيوط العام، ومستشفى قنا العام، ومستشفى أشمون المركزى، وأن الوزارة تسعى لإنهاء قوائم انتظار القساطر القلبية على مستوى الجمهورية، حيث يتم متابعة مؤشرات عمل المبادرة لتحقيق المستهدف المطلوب والذى يتمثل فى سرعة توفير الخدمة.