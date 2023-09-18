ميار شريف تودع بطولة جوادالاخارا للتنس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ودعت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني والمصنفة رقم 33 عالميا، منافسات بطولة جوادالاخارا المفتوحة للتنس، من الدور الأول بعدما خسرت أمام نظيرتها الإيطالية كاميلا جورجي المصنفة 56 عالميًا بنتيجة 0-2.

وخسرت ميار شريف بمجموعتين دون رد جاءت نتائجهم "7-5، 6-3"، في لقاء استغرق 110 دقيقة "ساعتين إلا عشرة دقائق".

يذكر أن ميار شريف ودعت بطولة أمريكا المفتوحة من الدور الرئيسي بعد خسارتها أمام الصينية لين زهو المصنفة رقم 44 عالميا بنتيجة 0-2.

وكانت لاعبة الأهلي قد اعتذرت عن المشاركة في بطولة "كليفلاند" الدولية بسبب إصابتها على مستوى الظهر.

ووصلت ميار شريف للتصنيف 31 عالميا في يونيو الماضي وهو المركز الأفضل في مسيرتها والأفضل لأي لاعب أو لاعبة مصرية عبر التاريخ.

وتخطت ميار شريف إنجاز إسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس المصري الحالي والذي وصل إلى المركز رقم 34 عالميا عام 1975 كأفضل ترتيب مصري في التاريخ , كما حقق لقب بطولة ويمبلدون للشباب.