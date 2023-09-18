ملتقى الشارقة للراوي يُسلط الضوء على حكايات النباتات في تراث الإمارات

تنطلق اليوم الإثنين، أولى الجلسات العلمية لملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ23، والتي تقام خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.

ويسلط الملتقى -الذي يقام برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، وينظمه معهد الشارقة للتراث - الضوء على "حكايات النباتات في تراث الإمارات"، وذلك خلال جلسة يرأسها الباحث الإماراتي علي العبدان، ويشارك فيها الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، ببحث حول "النباتات في المخيال الشعبي".

ويتناول الدكتور حمد بن صراي خلال الجلسة موضوع "النباتات والأشجار بين هيبة الحضور وحضور المنفعة"، وترصد الدكتورة هند السعدي في مداخلتها "حضور الشجرة ورمزيتها المكانية في الحكاية الشعبية"، كما تتحدث الدكتورة نهلة إمام عن :النبات طقس ودواء".

وتتضمن أجندة اليوم الأول من الملتقى، جلسة علمية ثانية بعنوان "الأشجار والنباتات في الشعر الشعبي، ويرأسها الدكتور خالد الهنداسي، وتشهد الجلسة استعراضا لعدد من البحوث والدراسات حول النخلة في التراث والشعر الشعبي، والنباتات في الشعر الشعبي الإماراتي، والنباتات في الصورة الشعرية، وموضوعات أخرى.

كما يشهد الملتقى اليوم الاثنين، جلسة علمية ثالثة بعنوان "النباتات في التراث الشعبي"، ويرأسها الدكتور محمد سالم بن هويدن الكتبي، ومن بين الأبحاث والدراسات التي تستعرضها الجلسة: تجارة النباتات قديماً، والغليون جوهر الزراعة الشعبية، وموضوعات أخرى تدور في فلك العنوان الرئيسي للملتقى وهو "حكايات النباتات".

وكانت الجلسة الافتتاحية للملتقى قد خصصت لمناقشة موضوع "حماية التراث الثقافي القطري"، من بين المتحدثين بالجلسة: الباحث على شبيب آل سالم المناعي، والدكتور محمد سعيد البلوشي، والدكتور محمد أحمد المسلماني، والباحث على عبدالله الفياض.

وكان الملتقى قد اختار دولة قطر كضيف شرف لدورته الحالية، وتكريم عدد من خبراء التراث والباحثين القطريين.